LIVE – Alessio Lorusso – Thomas Essomba | Europeo pesi gallo DIRETTA

(Di sabato 20 maggio 2023) Grande attesa per il ritorno sul ring diche dovrà difendere la sua cintura europea deicontroe Sportface.it vi offrirà unacon aggiornamenti in tempo reale. La terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo della boxe e del K1, inizierà stasera, sabato 20 maggio a partire dalle 20:00 all’Arena di Monza. Ma per il main event conprotagonista bisognerà aspettare almeno 23:00. Reduce dal successo contro Sebastian Perez nello scorso ottobre,cerca un’altra solida per continuare la sua scalata nel ranking mondiale. Sportface.it vi terrà compagnia con ladel combattimento di uno dei pugili più famosi ...

Docenti del corso saranno Elisa Isnardi, Claudio Illarcio, Noemi Imovilli,Cifone e [&...In Primo Piano Morto Vincenzo Spera presidente di Assomusica e noto organizzatore di concerti '' ...Palladino e sullo sfondo Dionisi (LaPresse) - Calciomercato.itDa una parte i neroverdi diDionisi vogliono invertire il trend dopo aver conquistato un solo punto - grazie al pareggio col ...Per questa diretta è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi51' ... Allenatore:Dionisi. MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (dal 9' st ...

LIVE - Alessio Lorusso - Thomas Essomba, Europeo pesi gallo ... SPORTFACE.IT

Grande attesa per il ritorno sul ring di Alessio Lorusso che dovrà difendere la sua cintura europea dei pesi gallo contro Thomas Essomba e Sportface.it vi offrirà una diretta live con aggiornamenti in ...Oggi sabato 20 maggio va in scena l'attesissimo confronto tra Alessio Lorusso e Thomas Essomba, match valido per l'Europeo dei pesi gallo. Si preannuncia grande spettacolo all'Arena di Monza, dove il ...