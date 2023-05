L’Italia è diventata un mostrificio | esposizioni ovunque | molte assurde Ma qualcosa si salva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Lo Stivale è diventato un unico lungo estenuante. Non mi riferisco solo ai mostri architettonici, ma anche per le centinaia di mostre che si inaugurano in modo compulsivo, parossistico e inquietante in tutta Italia. Alcune sono incomprensibili,, commerciali – anche se presentate come eventi unici, dispensatori di cultura – altre sono indissolubilmente legate al mercato dell’arte, ai galleristi. Proprietari di quadri e collezioni spingono amministrazioni pubbliche ad organizzarle per rilanciare un artista o un’epoca. Così il bistrattato Ottocento, arrivato ai minimi storici 5 o 6 anni fa, è riproposto in tutte le salse per far lievitare le quotazioni, spinti da galleristi e collezionisti; i musei, a tal fine, si sono inventati riallestimenti di queste sezioni scarsamente visitate. Poi ci sono musei e Palazzi, stracolmi di ...