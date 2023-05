L’importanza di stare all’aria aperta e di proteggersi anche dalla luce non visibile

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Lasolare mette di buon umore, si tratta di un dato di fatto avvaloratoda diversi studi scientifici, in quanto l’esposizione al sole influenza, ad esempio, il rilascio di alcuni ormoni come la serotonina un ormone chiave per la regolazione dell’umore. Soprattutto per i bambini, è importante trascorrere almeno due ore al giorno, sia per la vitamina D e le ossa, sia per la vista, che deve allenarsi a mettere a fuoco a diverse distanze. Evitare di trascorrere intere giornate al chiuso o, ancora peggio, davanti a schermi tv e tablet, è una raccomandazione fatta da tutti, medici e pediatri: secondo uno studio del King’s College di Londra, ogni ora in più passata a fissare uno schermo aumenta del 3% le possibilità di vedere meno in futuro. Al contrario, più tempo un bambino passerà all’aperto e ...