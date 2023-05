L’ex di Ronaldo | “Ero insaziabile a letto e ho deciso di fare un’imenoplastica”

Leggi su tpi

(Di sabato 20 maggio 2023) La bodybuilder Michele Umezu, nonché ex fidanzata della leggenda del calcio, ha raccontato di essere divenuta, a causa dell’utilizzo di steroidi con la comparsa di importanti effetti collaterali. La donna, madre di uno dei figli del Fenomeno brasiliano, ha rivelato alcuni dettagli intimi del suo passato con il calciatore. La 41enne ha anche dichiarato di essersi sottoposta a un’operazione di imenoplastica per recuperare la verginità. Parlando con i media locali, Michele Umezu ha rivelato: “In quel periodo non ne sapevo molto sull’argomento. Il mio ex ha gestito la cosa in modo sbagliato. A quel punto mi è venuto l’acne, avevo peli del corpo più spessi. Perdevo capelli e la mia voce era cambiata. Alcuni ormoni come il testosterone aumentano la libido. Le donne che ne fanno uso hanno poi un’alta libido. Sono ...