Leverkusen-Borussia Monchengladbach domenica 21 maggio 2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 20 maggio 2023) Un assalto all’arma bianca non è bastato alper passare sul fortino della Roma, e sfuma così il sogno di arrivare in finale di Europa League di un werkself apparso decisamente meno lucido rispetto ad un mese fa. Una beffa atroce per la squadra di Xabi Alonso, che ha dovuto fare i conti con il pragmatismo tattico e la praticità InfoBetting: Scommesse Sportive e