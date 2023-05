L' esperto assolve le nutrie | non c' entrano con i crolli in Emilia

Leggi su agi

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Dopo i cinghiali, i lupi, gli orsi, tocca alleessere il tema all'ordine del giorno nelle emergenze ambientali. Scavano sotto i ponti, erodono gli argini dei fiumi, procurano. Tanto che inquesta specie animale sembrerebbe costituire un grosso problema per il territorio, al pari di una piaga biblica. È cosi'? "Guardi - risponde all'AGI il professor Enrico Alleva, etologo membro dell'Accademia dei LIncei - come dice il geologo Mario Tozzi, invece di prendercela con chi ha trascurato per decenni il governo del territorio, adesso ce la prendiamo con le. È un vero paradosso". Cosa rappresenta in realtà la nutria? "La nutria o castorino veniva utilizzata per la pelliccia e in anni lontani non si pensava affatto al problema delle specie aliene e invasive, così piano piano queste ...