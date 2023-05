L’esempio di un cantante di Amici 22 | non solo parole ma fatti | anche lui “angelo del fango”

(Di sabato 20 maggio 2023) Nonma: undi22 è corso ad aiutare a spalare ilin Emilia Romagna La situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo in Emilia Romagna a causa del maltempo, che ha generato 14 vittime, è sulle pagine di tutti i giornali e ognuno sta cercando di sensibilizzare con messaggi solidali a fare una donazione. Ma c’èchi si è rimboccato le maniche e sta dando un aiuto concreto: si chiamano “angeli del” e tra di loro si è unito un giovane talento di22, il talent di Maria De Filippi, che va in onda su Canale 5 e che si è concluso da una settimana. Leggi–> “Oriele infastiditi dalla presunta crisi di coppia” escono allo scoperto? (VIDEO) L’...

