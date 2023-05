...incredibilediin disimpegno per lasciare campo e porta libera a Kouan per il 3 - 2 al 93'. IL DOMANI E ora I tifosi chiedono a gran voce la cessione del club ma la C non garantisce'...Benevento . Ecco le parole di Agostinelli al termine del match 'Dà fastidio perché in una partita giocata per vincerla, ci stavamo riuscendo,'abbiamo recuperata in dieci uomini.diè lo specchio dell'annata . Dispiace perché meritavamo molto di più rispetto al Perugia. Abbiamo perso probabilmente perché c'è gente che non ama la maglia e neanche questo ...... KOUAN Il centrocampista approfitta di uncolossale della ... si attende'esito della gara di Palermo, dove ci sono ancora 6 ... Koutsoupias 6, Foulon 5.5 (40 st4), Ciano 6.5, Farias 6.5.

L'errore di Leverbe scatena il web: "Un gol da ufficio inchieste" (FOTO) anteprima24.it