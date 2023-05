L' era della disfida asiatica

Leggi su panorama

(Di sabato 20 maggio 2023) La produzione di molte aziende (dalla Apple in giù) si è spostata dalla Cina all'India, rinforzando quella che è diventata la quinta economia mondiale anche sfruttando le debolezze fronte Covid di Pechino e la guerra in Ucraina. Così, con un Pil che presto supererà quello tedesco, Delhi è in ascesa rispetto all’ingombrante vicino. Ma i suoi grandi problemi rimangono. Tra meno di due mesi avverrà uno dei sorpassi più importanti nella storia contemporanea. Il Fondo dell’Onu per la popolazione stima che a fine giugno l’India avrà 1 miliardo e 428 milioni di abitanti: 3 milioni in più rispetto alla Cina che, ormai in una fase di declino demografico e d’invecchiamento, calerà a 1 miliardo e 425 milioni. Il salto contribuirà a modificare in profondità gli assetti strategici mondiali, e la stessa economia globale. È un cambio di rotta che rischia di trasformare quel che fin qui è stato ...