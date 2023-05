L'emergenza non è finita. Mattarella chiama i sindaci

(Di sabato 20 maggio 2023) E' questa immagine, un muro di terra piazzato sulla strada Faentina in zona fornace Zarattini a Ravenna , a descrivere quanto ancora faccia paura la situazione in questa parte dell' Emilia Romagna , ...

... volava basso, nell'atterraggio diil pilota ha evitato il peggio, tutti hanno riportato ferite masono in pericolo di vita. L'impegno è massimo da parte di chi lavora sul campo da 5 ......con i primi provvedimenti (l'estensione dello stato di, un primo stanziamento di 20 milioni, lo stop alle scadenze fiscali e contributive) è già fissato per martedì alle 11 e al momento......migliaia di persone che sono ancora senza corrente elettrica e che stava tentando un atterraggio di, è caduto a Belricetto di Lugo , in provincia di Ravenna. Si è temuto il peggio, ma...

Alluvione in Emilia Romanga, Pichetto Fratin a Sky TG24: "L'emergenza non è finita" Sky Tg24

Il Consiglio dei ministri con i primi provvedimenti (l’estensione dello stato di emergenza, un primo stanziamento di 20 milioni, lo stop alle scadenze fiscali e contributive) è già fissato per martedì ...È caratteristico di un paese che nei momenti di emergenza riesce sempre a dare il meglio di sé ... che stanno trasformando il rapporto con la natura. In realtà Prodi non nega alcunché, solo ritiene ...