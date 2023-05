Lecce-Spezia | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 20 maggio 2023)(domenica 21 maggio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di...

Lo, altra terzultima in graduatoria, è di scena a, con i salentini che hanno il match - ball salvezza. Insomma, è un turno di campionato con incroci pesanti e la Dea può fare uno scatto ...Domani all'ora di pranzo è il calendario la sfida salvezza(12.30), a seguire Torino - Fiorentina (15), Napoli - Inter (18) e Udinese - Lazio (20.45). Lunedì si chiude con i posticipi ...Sabato alle 15- Torino; domenica pranzo con Verona - Empoli, a seguire Bologna - Napoli e Monza -. Alle 18 Lazio - Cremonese, chiude Juventus - Milan nel posticipo delle 20.45. Ancora ...

Per la 36esima giornata (17esima del girone di ritorno e terzultima di campionato) il Lecce, dopo quattro anni, ritorna ad ospitare lo Spezia. La quadra ligure, pur essendo sorta nel 1906 (due anni ...Lecce-Spezia (domenica 21 maggio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Squalificati Banda da una parte e Amian dal ...