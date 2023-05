Lecce-Spezia | Baroni | “Loro hanno valori assoluti Dovremo essere compatti”

(Di sabato 20 maggio 2023) Al Via del Mare domenica 21 maggio alle 12.30 potrebbe esserci un appuntamento con la storia per il, che nel caso dovesse riuscire a vincere con lo, potrebbe festeggiare una salvezza importante. Nello scontro salvezza però ci saranno gli uomini di Semplici alla ricerca di punti vitali per rimanere in Serie A. Della partita complicata che aspetta ilne ha parlato in conferenza stampa il tecnico. Sul momento: “Voglio giocare le partite che mancano. All’andata sfiorammo la vittoria, giocando una grande partita. Sarà tutta un’altra storia, sarà una partita completamente diversa eaffrontarla incentrando la prestazione su ciò che vogliamo e abbiamo costruito tramite gli allenamenti, con la nostra identità. Il nostro match sta lì dentro. La squadra va alleggerita perché ...

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.(3 - 5 - 2): Dragowski;

Tre punti importanti per la lotta salvezza: Lecce e Spezia non possono fare calcoli per evitare la retrocessione in Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da buoni risultati: i salentini vengono dal ...La conferenza stampa di presentazione del match di domani tra Lecce e Spezia da parte del tecnico giallorosso Marco Baroni HJULMAND. “Domani valuteremo se ci può essere o se ci sarà un suo compagno al ...