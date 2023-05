Le riforme della Costituzione di Meloni stravolgeranno la democrazia di Paolo Maddalena

Leggi su tpi

(Di sabato 20 maggio 2023) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia, in un momento in cui si affollano numerosi e gravissimi problemi (immigrazione, inflazione, lavoro, crisi ambientale, guerra in Ucraina, smantellamento del Welfare, privatizzazioni, ecc.), ha ritenuto di gettare nell’agone politico il complesso tema“forma di governo”, omettendo peraltro di dare la precedenza ad argomenti molto più urgenti, come quelloriformalegge elettorale, lasciato languire per troppo tempo dalle precedenti legislature, con conseguenze nefaste per la nostra rappresentanza politica. Si tratta, comunque, di una materia importante, che, una volta posta all’attenzione dei partiti, non può di certo passare sotto silenzio. Non sappiamo quale sia il motivo che ha spinto laa compiere questo passo, ma ...