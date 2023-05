Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 maggio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 20 maggio 2023) I giornali diparlano del G7 con il via libera degli Usa agli alleati per fornire caccia F-16 all'Ucraina e lo scontro tra Trudeau e Meloni sul tema dei diritti Lgbtq. Resta alta l'attenzione sull'alluvione in Emilia-Romagna con la conta dei danni e leindagini su quanto accaduto. Altra notizia di giornata sono le dimissioni dall'ospedale di Silvio Berlusconi dopo 45 giorni di ricovero