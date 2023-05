Le mille varianti del caschetto | dal cub cut al box bob

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 20 maggio 2023) Life&People.it A scandire il passaggio delle stagioni, oltre il consueto cambio armadio, è il cambio dell’hair-style. Il vero make-over sembra proprio passare dalla testa, prima dell’outfit. Tra le tendenze tagli capelli per la Primavera-Estate 2023 infatti, si sta imponendo con inaspettato successo il. Se però nelle scorse stagioni questo taglio era caratterizzato da un eccessivo richiamo bon ton, la sua versione di questa stagione ha come vantaggio il fatto di essere ampiamente modulabile. Lob, boyfriend bob, contour bob, o cub cut sono tutti inglesismi che parlano di come chiunque possa trovare questo look ideale in base alla propria esigenza, stile e soprattutto struttura ossea del viso. Il compromesso del lob Ormai tra i trend capelli di maggior successo da anni, il lob o long bob è uno stile che è ancora nel range dei cosiddetti tagli medi. Spesso ...