Lazio | Pedro rinnova? Sono emerse delle perplessità

ha riflettuto anche su se stesso, sulla resistenza ad alti livelli per altre stagioni. Ora, dopo un lungo pressing, starebbe riflettendo anche Lotito . I dubbi, improvvisi, sarebbero legati ai ...Commenta per primo Lotito ehanno già un accordo per il rinnovo. Il presidente e il calciatore dellaavevano trovato un'intesa di massima un paio di mesi fa: altri due anni a due milioni di euro a stagione, per la ......dalla vigilia di- Lecce per un affaticamento muscolare. Per la fascia, quindi, più vivo che mai il ballottaggio con Lazzari e Pellegrini che sperano ancora in una maglia mentre davanti...

Trovata una base di accordo biennale a 2 milioni più bonus. Il presidente e lo spagnolo sciolgono gli ultimi dubbi ...Da mesi in casa Lazio, è un rebus il rinnovo di Pedro: calciatore e Lotito avrebbero trovato a parole un accordo per il prolungamento ...