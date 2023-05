Lautaro Martinez verso i 100 gol con la maglia dell’Inter! – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 maggio 2023) Con il gol realizzato nel ritorno dell’euroderby,ha raggiunto 99 centri con ladell’Inter. Nel mirino della top ten nerazzurra c’è Aebi, che occupa il decimo posto con 106 gol, come ricorda il Corriere dello SportI 100 – Il Corriere dello Sport ricorda come quello nell’euroderby sia stato il novantenovesimo gol con ladell’Inter per. Un numero importante che certifica la crescita del Toro da quando è arrivato a Milano, nell’estate 2018. Il numero 10 ha inoltre già pareggiato il numero dei gol dello scorso anno. Quest’anno sono 25 i centri in 52 partite. L’obiettivo ora è raggiungere Aebi nella top-ten dei marcatori nerazzurri, che, con 106, occupa il 10° posto. Fonte: Corriere dello Sport – p.gua Inter-News - ...