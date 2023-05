L' Atalanta va | tre gol al Verona Il Bologna distrugge la Cremonese | a un passo dalla B

La sconfitta del Verona con l'ha consegnato la seconda consecutiva salvezza alla Salernitana congiornate d'anticipo, un traguardo raggiunto senza scendere in campo in attesa della partita di lunedì pomeriggio all'...Dunque un ulteriore dispendio di energie fisiche e nervose sulla squadra che poi, dopogiorni, andrebbe ad affrontare l'al Meazza. L'Inter avrebbe preferito giocare con l'il 28 ...La Dea riparte e prova ad agguantare la zona Champions . Il portiere che tentò di dribblare e venne dribblato. Il clamoroso infortunio di Montipò spariglia a favore dell', all'8' della ripresa, l'incrocio tra Europa e salvezza con un Verona attento e ordinato salvo l'errore impresentabile che indirizza la partita in favore dei padroni di casa. Tanto che ...

Atalanta-Verona 3-1, gol e highlights: i nerazzurri ancora aggrappati al treno Champions Sky Sport

Gasperini e bergamaschi ripartono e si riavvicinano in zona Champions League. Disastro degli altri lombardi, la squadra di Motta vola ...Un riscatto che costerà 500mila euro al club campano, ben lieto di confermare uno dei protagonisti della corsa salvezza: proprio il suo gol contro l’Atalanta ha portato in dote tre punti pesantissimi ...