L’Atalanta rimonta il Verona e bussa tre volte anche all’Inter!

(Di sabato 20 maggio 2023) Vince3-1 contro il. Gli orobici hannoto l’iniziale svantaggio di Lazovic. L’Inter giocherà contro la Dea nel prossimo turnonon vuole mollare la corsa per la Champions League contro unalla ricerca disperata di punti per salvarsi. Partono meglio gli ospiti, che si portano subito in vantaggio con Darko Lazovic dopo 11 minuti di gioco. La reazione della Dea però non si fa attendere e al 22? Davide Zappacosta (poi uscito per infortunio) trova il pareggio su assist di Luis Muriel. Partita molto bella e intensa al Gewiss Stadium, nonostante una giornata prevalentemente uggiosa. Ma ciò riguarda, sfortunatamente, tutta la penisola. La ripresa è di marca orobica. Al minuto 54 Pasalic lestissimo a intercettare l’errore passaggio di Montipò ...