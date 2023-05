(Di sabato 20 maggio 2023) In attesa di scendere in campo domani contro il Chelsea, ilè giàd'Inghilterra per il terzo anno consecutivo e la quinta volta negli ultimi sei anni. A dare ai prossimi ...

A dare ai prossimi rivali dell'Inter nella finale di Champions la certezza del titolo è stata la sconfitta per 1 - 0 dell'sul campo del Nottingham Forest, che grazie a questa vittoria è salvo.Dopo il netto ko per 3 - 0 contro il di De Zerbi, l'anche in casa del e consegna la alla ..., svanito il sogno Premier League I Gunners hanno accarezzato a lungo il sogno di tornare ...Il Manchester City nonda 22 partite Se non ora quando, verrebbe da dire pensando alla grande ...vittoria di sabato scorso in casa dell'Everton (0 - 3) e la contemporanea sconfitta dell'...

L'Arsenal perde a Nottingham, Manchester City è campione - Calcio Agenzia ANSA

In attesa di scendere in campo domani contro il Chelsea, il Manchester City è già campione d'Inghilterra per il terzo anno consecutivo e la quinta volta negli ultimi sei anni. (ANSA)