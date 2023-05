L’Arsenal ha stabilito un nuovo record indesiderato in Premier League mentre il Man City si è confermato campione

Leggi su justcalcio

(Di sabato 20 maggio 2023) Breaking: L’incapacità di salutare una squadra del Nottingham Forest che lotta per la vita inha fatto sì cheabbia consegnato il titolo 2022/23 al Mansenza che la squadra di Pep Guardiola dovesse calciare un pallone. In verità, i Gunners sono stati scarsi per tutta la partita alGround, e la mancanza di forma nelle ultime settimane è stata, in definitiva, ciò che ha impedito loro di mettere le mani sul trofeo per la prima volta dal 2004. La squadra di Mikel Arteta è stata magnifica per lunghi periodi della stagione in corso, anche se una volta che la fiducia è diminuita, chiaramente è stato molto difficile per il gruppo di giovani giocatori delrecuperarla. È una sconfitta per il titolo che farà male ai londinesi del nord, e c’è una ...