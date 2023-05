L’Arsenal cade e si arrende | il City è di nuovo re della Premier

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) E sono tre. O meglio: cinque nelle ultime sei stagioni. Il Manchesterlo ha fatto di. Ha vinto per la terza volta consecutiva laLeague. E questa volta senza nemmeno soffrire, festeggiando sul divano di casa.di Arteta, splendido nel gioco e in testa alla classifica per larghi trattistagione, alla fine ha abdicato di fronte allo strapotere degli Skyblues. Il ko in trasferta con il Nottingham Forest è stato fatale ai Gunners. Un 1-0 che ha permesso ai padroni di casa di ottenere la salvezza e cha chiuso i giochi per il titolo. Il terzo trionfo delarriva al termine di una rimonta clamorosa. Fino a pochi mesi fa il titolo sembrava nelle mani del, ma da fine febbraio la squadra di Guardiola ha cambiato marcia infilando 23 ...