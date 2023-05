L' agguato di Trudeau? Trionfo Meloni | retroscena G7 | come lo ha incenerito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Tanta "sorpresa" e forse pure un po' di disgusto (politico, ovviamente). Al G7 di Hiroshima la premier italiana Giorgiaha accolto con un certo sconcerto l'attacco gratuito e proditorio del collega e omologo Justin, nel corso del bilaterale tra Italia e Canada. Il premier canadese, una sorta di Obama in salsa nordamericana e che tanto piace ai progressisti di casa nostra, è stato protagonista di una uscita decisamente infelice, davanti alle telecamere e ai giornalisti canadesi in trasferta in Giappone. Segno che,spiega undel Corriere della Sera, quando ha detto di essere "preoccupato per il rispetto dei diritti della comunità Lgbt in Italia", considerandoci alla stregua di Russia, Cina e altri Paesi omofobi in giro per il globo, in realtà forse non è stato un semplice "imprevisto, ma ...