L’agente di Vlahovic conferma l’interesse di alcune squadre

(Di sabato 20 maggio 2023) Massimo Brambati, agente di Dusan, ha dichiarato al programma “Maracana” di TMW Radio che tre grandi club hanno fatto un’offerta per il suo assistito.ha fatto i nomi dei presunti interessati all’attaccante. Atletico Madrid, Chelsea e Bayern sono in lizza per il serbo Dusanpotrebbe fare le valigie quest’estate. Anche se ha L'articolo

Alla Juve però il calciatore è chiuso dae Milik nel ... La Juve,'estate scorsa, ha impostato il riscatto del giocatore ... Nel frattempo Kean ha cambiato, lasciando la scuderia Raiola ...... sottolineando di aver parlato con un soloda quando è ...quando è alla Fiorentina e cioè con Ristic (che lavora per). ... Passiamo all'argomento Vecchia Signora : Commisso'ha definita ' ...... un motivo in più Possibile turno di riposo per Dusanal ...c'è da conquistare il riscatto da parte del club bianconero con'... e conatteso a Torino per accelerare la pratica . ...