La Salernitana non riscatta Piatek | il ‘Pistolero’ cambia maglia in Italia

(Di sabato 20 maggio 2023) La stagione di Krzysztofcon ladellaè stata dai due volti, l’attaccante si è dimostrato un buon realizzatore ma il rendimento è stato molto altalenante. Si tratta di una prima punta, bravo a muoversi sul fronte d’attacco e con l’arrivo inla media realizzativa si è confermata alta. E’ chiamato ‘Il Pistolero’, la sua esultanza con le pistole è diventata molto famosa. E’ un attaccante polacco classe 1995, è dotato di un ottimo senso della posizione e si è confermato molto bravo a ‘dialogare’ con i compagni. Il punto punto di forza è il fiuto per il gol, è molto bravo anche nel gioco aereo. Cresciuto nel Lechia Dzier?oniów, le prime esperienze sono state con Zag??bie Lubin e Crecovia. Nel 2018 arriva in, al Genoa. Il club rossoblu piazza un grande colpo e il ...

... si partirà con- Udinese (venerdì 26 maggio) e si chiuderà con Juventus - Milan (... alle 20:45, ospiterà a San Siro l'Atalanta per una sfida che potrebbe dire molto (setutto) sulla ...... mister Sousa sarà alla guida dellaper almeno un altro anno. Tecnico e dirigenza stanno limando i dettagli masembra che ci possano essere intoppi per il rinnovo. Nel frattempo, si è ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...48 Redazione Attualità 0 386 BRINDISI - Turista franceseeffettua il check - in on line e l'addetta ...

La matematica non è un'opinione: Salernitana, è la salvezza di tutti i ... SalernitanaNews.it

(ANSA) - SALERNO, 20 MAG - "Con tre partite ancora da giocare la Salernitana, e tutti i tifosi salernitani, possono festeggiare un'altra storica salvezza nella massima serie del campionato italiano di ...(ANSA) - SALERNO, 20 MAG - "Con tre partite ancora da giocare la Salernitana, e tutti i tifosi salernitani, possono festeggiare un'altra storica salvezza nella massima serie del ...