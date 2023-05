La Salernitana fa la storia senza giocare | terza salvezza consecutiva

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) A volte, la, la si fa anchescendere in campo. E’ successo alla, che grazie alla vittoria dell’Atalanta sul Verona ha acquisito la certezza matematica dianche l’anno prossimo in Serie A. Per il club campano si tratta della prima volta: in tutte le altre occasioni non era mai riuscito a ottenere due salvezze consecutive. Un’altra impresa da mettere in “bacheca” per il patron Danilo Iervolino, l’uomo che a dicembre del 2021 ha rilevato la società da Claudio Lotito e che oggi sta facendo sognare i tifosi granata. La volata, dunque, si riduce a pochissime squadre. Tre, per l’esattezza: Verona, Spezia e Lecce. Queste ultime domani si affronteranno al via del Mare per uno scontro diretto a dir poco cruciale. Con la Sampdoria già retrocessa e la Cremonese a un passo ...