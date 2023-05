La rivendicazione di una scritta sul muro in “Dilaga ovunque” di Vanni Santoni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 maggio 2023) "Come in cielo così in terra. La volta degli astri è stata ed è il nostro primo fondamentale affresco, “una tela tenebrosa e indifferente, scalfita da minuscole tacche di luce”, scriveva Roberto Ca... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti