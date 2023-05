La Pupa e il Secchione | l' ex concorrente che vive nel terrore | Sono costretta a chiudermi in casa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 maggio 2023) La famosa influencer e exdello show televisivo Lae il, Emy Buono, è al centro della polemica in seguito ad alcune sue dichiarazioni shock. La Buono sembra essere preoccupata per la sua incolumità e in seguito a un evento particolare ha deciso di non uscire più di. Scopriamo di quale evento si tratta e le nuove dichiarazioni dell'influencer. Di cosa parliamo in questo articolo... Un'Exdi "Lae il" è al centro di una nuova polemica. Si tratta dell'influencer napoletana Emy Buono, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al popolare programma televisivo. Tuttavia, dopo aver fatto scalpore per la fine della sua relazione con Denis Dosio, la Buono è tornata sotto i riflettori per un evento accaduto ...