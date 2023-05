La provocazione di Cruciani | “I gretini sono peggio dei fascisti”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 maggio 2023) Allora ragazzi, miconvinto di una cosa. Avete presente quelli che vanno in televisione a dire che le alluvioni in Emilia Romagnacolpa del cambiamento climatico? Insomma, quelli che vengono chiamati in maniera dispregiativapoiché condividono con Greta la retorica catastrofista sul cambiamento climatico. Bene, lorodei. Può sembrare un’esagerazione, ma non lo è. Inon sopportano il contraddittorio, non sopportano chi ha opinioni diverse. Siccome il 99% degli scienziati sostiene che l’uomo sia la causa il riscaldamento climatico, allora l’1% che la pensa in maniera diversa non può parlare. Proprio in nome di questo, vogliono cambiare gli stili di vita e di produzione.talmente certi delle loro tesi ...