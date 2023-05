La prima immagine dell'Hiv 40 anni fa. E la PrEP diventa rimborsabile

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 20 maggio 2023) Adesso è ufficiale: i farmaci per la profilassi pre-esposizione all’Hiv () sonoti rimborsabili. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, le persone a cui viene prescritta questa cura potranno ottenere la combinazione di farmaci e ottenerli praticamente a costo zero. A comunicare il via libero definitivo della determina dell’Aifa è stato il gruppo Viatris in una nota: a partire da venerdì 19 maggio infatti, con la pubblicazione, è stata ufficializzata la rimborsabilità del trattamento, per la prevenzione del contagio, da attuaree dopo un rapporto sessuale a rischio, oppure in maniera continuativa se si hanno frequentemente rapporti sessuali di questo tipo. Truvada è il farmaco per la profilassi pre-esposizione all’HivLa profilassi pre-esposizione Il trattamento ...