La presentazione del libro della ministra Roccella è stata bloccata dai manifestanti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 maggio 2023) Una contestazione dei ragazzi di Extinction Rebellion, Non una di meno e Fridays for Future hanno interrotto ancor prima che iniziasse ladelEugenia, “Una famiglia radicale”, edito da Rubettino, con l’assessore regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, che ha commentato: “È una pagina buia del Salone, non è una pagina civile ma incivile”. Primaa cui partecipava l'autrice, molte ragazze e molti ragazzi hanno iniziato a urlare “vergogna!”, oppure “sul mio corpo decido io, ma quale stato ma quale Dio”. Ma al tentativo delle forze dell'ordine di allontanare gli oppositori, laha chiesto “nel ricordosua militanza passata” di non mandare via nessuno e ...