La morte di Helmut Berger | il Luchino di Testori e l’ereditarietà dei prodotti culturali

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 maggio 2023) Una voltadeifunzionava diversamente. Adesso non mi è chiaro perché un ragazzino dovrebbe guardare la serie Paramount che dilata a otto ore “Attrazione fatale”, ma sono abbastanza certa che se lo facesse non sarebbe perché ha visto quello con Glenn Close; così come, se TikTok gl’insegna a cantare che il povero gabbiano ha perduto la compagna, il ragazzino di questo secolo non s’insospettisce circa l’esistenza d’una canzone sul gabbiano, e neppure incisa l’altroieri. Un secolo fa, la roba che consumavano i nostri genitori era perlopiù noiosissima, e tuttavia non potevamo ignorarla del tutto: non c’era altro. In casa mia erano fissati con Visconti. Visconti e Bergman: il fatto che non sia morta di noia entro le scuole medie è un mezzo miracolo. Visconti e, quindi,...