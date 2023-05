La ministra Roccella si rivolge alle contestatrici | cori e fischi dalla platea al Salone del Libro

(Di sabato 20 maggio 2023) Nel video, il momento in cui ladella Famiglia, Eugenia, siattiviste di Non una di meno, invitandole a lottare “contro l’utero in affitto”., aldel, arrivano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... con un gruppo di manifestanti di varie sigle femministe ed ecologiste che hanno occupato il palco impedendo alladella Famiglia Eugenia, di parlare. 'Sul mio corpo decido io, ma ......fa parte anche della contestazione però secondo me avete l'opportunità di dialogare con la... Eugenia. Un appello che, però, come già l'invito rivolto in precedenza dallo stesso ...... femministe di Non una di Meno, comitato EssenNon, all'Arena Piemonte del Salone del Libro dove ladelle Pari Opportunità Eugenia Mariapresenta il suo libro "Una famiglia radicale".

La ministra Roccella contestata dalle attiviste al Salone del Libro, interrotto il suo intervento:… Il Fatto Quotidiano

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “È molto grave quanto accaduto oggi al Salone del Libro di Torino dove è stato impedito al ministro Roccella di presentare il suo libro. Una dimostrazione di intolleranza e ...Al Salone del Libro,a Torino,per presentare il suo libro "Una famiglia radicale",la ministra Roccella è stata contestata,da attivisti di Friday For future, Non una di meno e altre sigle. Una ...