La ministra Roccella contestata al salone di Torino dalle femministe | il video

Diventa un caso politico la contestazione alladella Famiglia Eugeniaal Salone del Libro di Torino, che ha tenuto bloccato lo spazio della Regione Piemonte per oltre un'ora e spinto laa rinunciare alla presentazione ...Al Salone del Libro di Torino laalla Famiglia Eugeniaè stata duramente contestata al grido di 'sul mio corpo decido io' e 'fuori lo Stato dalle mie mutande', in riferimento al ..."Invece di sedare gli animi, come stava facendo Lagioia, hanno scritto i deputati del Pd, contro i contestatori dellache in modo incivile hanno impedito la discussione, la ...

Salone del Libro, la ministra Roccella contestata: blitz di femministe e ambientalisti interrompe l'incontro Corriere della Sera

Interrotto l’intervento della Ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, nel padiglione della Regione Piemonte, da parte di diversi movimenti di Torino, da Extinction Rebellion a Non Una di Meno ...Dalla fiera della fertilità di Milano al Salone del Libro di Torino i temi del corpo delle donne, dell'aborto, dell'utero in affitto e della famiglia provocano proteste e ...