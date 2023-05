La ministra Roccella contestata al Salone del Libro | attivisti interrompono il suo intervento

Leggi su tpi

(Di sabato 20 maggio 2023) Diversi movimenti progressisti, tra i quali gli ambientalisti di Extinction Rebellion e i femministi di Non Una di Meno, hanno interrotto l’delladella Famiglia Eugenianel padiglione della Regione Piemonte, aldeldi Torino. “Siamo di fronte alla cecità di un governo che continua a investire in combustibili fossili e in politiche volte a restringere il diritto all’aborto”, la denuncia deglipresenti sul posto. Contro la rappresentante dell’esecutivo anche striscioni e sit-in all’esterno del. Alcuni video mostrano la modalità della contestazione. La situazione al #delè di stallo. Non è più (legittima) contestazione: si impedisce a un ministro ...