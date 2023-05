“La mia coscienza mi impone di tornare” | Meloni anticipa il rientro in Italia dal G7 di Hiroshima

(Di sabato 20 maggio 2023) “Ho deciso diin. Ho fatto qui il mio lavoro, ma non riesco a stare lontano dall’in un momento complesso”: Giorgialascia in anticipo il G7 divista l’emergenza in Emilia-Romagna e nella conferenza stampa finale dell’evento avvisa di aver condiviso la decisione con gli altri leader, che le hanno espresso solidarietà per la catastrofe. “Ho bisogno di dare le risposte necessarie. Il governo è mobilitato, la miamidi”, aggiunge la premier, che sottolinea come sia difficile fare “una quantificazione” dei fondi da utilizzare “ma le risorse le troveremo nelle pieghe dei nostri bilanci. Serviranno provvedimenti per alleviare le famiglie e le imprese” e allentare “le norme burocratiche”. Tra gli ...

... dai leader solidarietà per l'alluvione in Emilia Romagna G7, Biden: "Libereremo il mondo da armi nucleari" Il governo "come avete visto è impegnato, e di questo ringrazio tutti, ma la...AGI/Vista - "Ladopo due giorni e più di distanza dal territorio nazionale, in un momento così complesso, mi impone di tornare a una scelta che io ho condiviso con gli altri leader che pure voglio ...leggi anche Domani Meloni in Emilia - Romagna: "mi impone di tornare" Piantedosi: "350 interventi dei vigili del fuoco" "In questo scenario drammatico la Protezione civile nazionale e ...

Meloni: 'La mia coscienza mi impone di tornare' - Mondo Agenzia ANSA

“Ho deciso di tornare in Italia. Ho fatto qui il mio lavoro, ma non riesco a stare lontano dall’Italia in un momento complesso”: Giorgia Meloni lascia in anticipo il G7 di Hiroshima vista l’emergenza ...Hiroshima, 20 mag. (askanews) - "Ho deciso di tornare in Italia, ho fatto qui il mio lavoro, ma non riesco più a stare così lontano in un momento tanto ...