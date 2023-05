La lezione di Djokovic | la libertà di scelta e le nuove emergenze

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 maggio 2023) Nel mare magnum della comunicazione sanitaria sempre a senso unico, è passato sotto traccia l’insegnamento che Novakha consegnato ad Aldo Cazzullo nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.pro-choice Il campione serbo è stato abile a portare il discorso sul terreno che gli interessava, anche per togliersi inevitabilmente qualche sassolino dalla scarpa: Ho subìto tutto sulla mia pelle. Molte persone hanno apprezzato che io sia rimasto coerente. Il 95 per cento di quello che è stato scritto e detto in tv di me negli ultimi tre anni è totalmente falso. Con questo preambolo assai efficace ha preparato con sagacia il colpo successivo, andato a segno come uno dei suoi proverbiali rovesci. Io non sono no vax e non ho mai detto in vita mia di esserlo. Non sono neppure pro vax. Sono pro choice: difendo la ...