“La legalità va reinventata | a volte è anche disobbedienza” Così Nando dalla Chiesa mette insieme Falcone e don Milani

(Di sabato 20 maggio 2023) Certo che è facile associare Giovannialla parola ““, ma donche c’entra? Caso mai lo ricordiamo come disobbediente cronico, l’esatto contrario dell’ossequiosa adesione alle norme scritte che regolano il sistema. E invece c’entra, sostiene, perché il termineoggi va reinventato. “fu un disobbediente rispetto al sistema – argomenta il sociologo e attivista antimafia – se no non avrebbe subito quella persecuzione. Il maxiprocesso fu un eventoculturale: dimostrò che la mafia di può essere giudicata proprio nel suo regno”. Laha a che fare con il non rassegnarsi all’esistente. ...