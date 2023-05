La Juventus apre all’addio di Paul Pogba

Leggi su dailynews24

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo il recente ultimo infortunio, sembra esserci aria di addio per. Il calciatore potrebbe salutare seriamente in estate. Sono in corso valutazioni in casa bianconeraè stato l’acquisto di punta dellala scorsa estate: il centrocampista francese si è unito alla Vecchia Signora a costo zero dopo aver terminato il suo L'articolo