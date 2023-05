La guerra senza confini all’Ucraina e la nube tossica pacifista sull’Italia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 maggio 2023) Come è noto l’opinione pubblica italiana è, tra quelle europee, una delle meno inclini al sostegno militare dell’Ucraina contro l’aggressione russa. Quindici mesi di massacri non hanno scalfito e neppure infiltrato un senso comunediffuso e sigillato da un pregiudizio rossobruno trasversale contro le «guerre americane». Che dietro questo pacifismo non ci sia, né ci sia mai stato nella storia politica italiana, alcun rifiuto assoluto e moralmente incondizionato dell’uso delle armi non lo dimostra solo l’affiliazione di tutti i gruppi della variegata galassia “Yankee go home” a partiti e ideologie lontanissime dalla religione della nonviolenza e assai disposte, invece, a riconoscere e difendere la forza maieutica della violenza politica. Lo dimostra anche il concreto sostegnoa tutte le resistenze anti-imperialiste che la storia ...