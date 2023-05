La finanza green non fa beneficenza | ma investe nel futuro

(Di sabato 20 maggio 2023) Ci sono tre argomenti tra loro strettamente connessi di cui parlerò spesso nei prossimi mesi, perché tracciano le direttrici dello sviluppo sostenibile del. Questi filoni da approfondire sono lasostenibile e la trasformazione dei criteri Esg (Enviromental, Social e Governance) che la indirizzano da costi a investimenti profittevoli e attrattivi. Altro filone che merita di essere esplorato è quello deijobs, i lavori del, che a volte oggi ancora non esistono compiutamente ma che si stanno delineando giorno dopo giorno grazie anche alla potente spinta innovatrice di migliaia di piccole start up che accelerano la ricerca e sviluppo nei vari settori, ma con riferimento sempre alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale del nostro modello di sviluppo. E terzo filone, il deprecabile ...

...rientra nel più articolato piano per la mobilità sostenibile descritto all'interno della proposta didi progetto approvata dal Mit, con cui Autobrennero punta a fare dell'A22 il primo...Lungimiranti esponenti dellain tutto il mondo si stanno facendo avanti per affrontare la ... Dal punto di vista dei finanziamenti, dobbiamo anche considerare il potenziale deibond e ......rientra nel più articolato piano per la mobilità sostenibile descritto all'interno della proposta didi progetto approvata dal Mit, con cui Autobrennero punta a fare dell'A22 il primo...

Tassonomia europea, bussola strategica per la finanza green la Repubblica

E il forte interesse per le nuove costruzioni, ormai sempre in classe A e A+, alla peggio B, sembra confermare l'interesse degli acquirenti per le abitazioni più green, spinti dalla necessità di ...di Stephanie Maier * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Le popolazioni di fauna selvatica sono diminuite del 69% dal 1970 e un milione di specie rischia attualmente l'estinzione. I mer ...