‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Bettiol? La polemica non ha senso A Bergamo ci sarà selezione”

(Di sabato 20 maggio 2023) UNA TAPPA PIENA DI SORPRESE Oggi è stata una tappa divertente, entusiasmante con una fuga così grossa, in cui è entrato anche Gaviria. Abbiamo avuto tante sfaccettature, poi la ciliegina sulla torta di Armirail in maglia rosa, che in questo modo ci regala una tappa vera in vista di domani. Non essendoci più la maglia rosa in casa Ineos, probabilmente vedremo più battaglia. Auna tappa dura, con il Roncola nel finale e quello strappo nei chilometri conclusivi: potrebbe regalarci spettacolo. GAVIRIA HA FATTO BENE TATTICAMENTE AD ANDARE IN FUGA? La fuga era chiaro che venisse fuori. Per arrivare in volata, Gaviria doveva provarci per forza così. Ci ha provato anche ad inserirsi negli attacchi successivi, secondo me tatticamente è stato perfetto, più di così non poteva fare. È stato un peccato per Ballerini e Oldani, perché se la potevano ...