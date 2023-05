La delusione Champions non frena i tifosi del Milan | con la Samp in 70 000

A soli quattro giorni dalla cocentedell'eliminazione dallain semifinale per mano dell'Inter, il popolo rossonero risponde comunque presente alla chiamata. E non per una partita di cartello - a San Siro stasera si ...Mentre a Mikel Arteta e i suoi uomini non rimane che consolarsi con un secondo posto che gli consentirà di tornare a giocare laLeague dopo parecchi anni di assenza. Laè cocente ...Leggi anche Furlani: 'Laè alle spalle, ora centriamo la qualificazione in' La pole L'ambasciata è arrivata in fretta al management rossonero, che ovviamente ha accolto con ...

Milan-Sampdoria, Pioli: "Delusione grande, ora obiettivo è andare in Champions" Sky Sport

Il Milan affronta la Sampdoria a San Siro, sabato 20 maggio nel posticipo serale la 36ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45, con diretta su DAZN e i canali Sky. Spirito e ...A soli quattro giorni dalla cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions in semifinale per mano dell'Inter, il popolo rossonero risponde comunque presente alla chiamata. E non per una partita ...