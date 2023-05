La decrescita è la sola strategia che può limitare gli effetti del cambiamento climatico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Quante volte abbiamo sentito parlare di crescita sui mezzi d’informazione come l’unico parametro che ci porterebbe al benessere? E quante volte abbiamo sentito bollare come folli coloro che parlavano invece di? La realtà è che sempre più scienziati stanno rendendosi conto che senza un cambio di passo non potremo contrastare ilin atto, fenomeno che colpisce in modo particolarmente grave un paese fragile dal punto di vista idrogeologico come il nostro. L’Italia dovrebbe essere in prima linea per contrastare le emissioni di CO2, visto che siamo tra coloro che ne subiscono principalmente le conseguenze. Un maggiore riscaldamento globale porta a maggiore evaporazione dell’acqua, che poi ricade in modo torrenziale come accaduto in Romagna recentemente. In questi giorni si sta tenendo presso il parlamento ...