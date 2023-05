La Corte Suprema Usa assolve le Big Tech | non hanno aiutato l’Isis mancando di monitorare il web

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 maggio 2023) Le BigTwitter e Google che erano state accusate dai familiari di vittime di attentati terroristici di aver “e sostenuto”nel condurre gli attacchi, sono, in realtà, non colpevoli, ha stabilito ladegli Stati Uniti che ha deliberato in loro favore respingendo il ricorso. “Le accuse dei ricorrenti sono insufficienti a stabilire che questi imputati abbianoe sostenutonel portare a termine gli attacchi in questione”, dice il presidente della, Clarence Thomas che ha scritto la sentenza della decisione presa, all’unanimità, dai giudici per il ricorso contro Twitter. Ricorso che era stato presentato dai parenti americani di Nawras Alassaf i qualisostenuto che il social media non ...