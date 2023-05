La Chana | la favola drammatica di una danzatrice

Leggi su dilei

(Di sabato 20 maggio 2023) La danza è un’ardente passione che coinvolge non solo il corpo, ma soprattutto l’anima. Le emozioni che trasmette vanno ben oltre la disciplina e parlano di storie, raccontando la vita stessa. Ed è proprio di vita che vogliamo parlarvi oggi, quella di Antonia Santiago Amador, in arte “La”, un’icona di talento e passione che è sopravvissuta ad una realtàe violenta grazie al suo amore per la danza. La sua vita accomuna, purtroppo, anche quelle delle altre donne che ancora oggi combattono contro realtà dolorose e contro i pregiudizi imposti dalla società. Questa è la storia di una donna che supera i propri limiti grazie alla sua forza e al suo coraggio, pur di continuare a ballare nonostante tutto e tutti. La, una vita per la danza Antonia Santiago Amador, gitana nata a Barcellona nel 1946, ha trascorso la sua ...