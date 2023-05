La busta gliel' hanno consegnata ma | Littizzetto | veleno puro su Salvini

(Di sabato 20 maggio 2023) Non si placa lo scontro tra Lucianae Matteo. La comica torinese replica al leader della Lega, che alla notizia di un suo addio alla Rai (insieme a Fabio Fazio) ha esultato. I duefirmato un contratto quadriennale con Discovery, ma così come per Che Tempo Che Fanon ci sarà. "Ma va', a Che Temponon viene. Latante volte ma non viene". E sul tweet del leghista (con a corredo della foto-Fazio, scriveva 'belli ciao'), la comica sbotta: "Pensa te: 'Belli ciao' da un vicepresidente del Consiglio". Intanto per lei e Fazio si aprono nuove porte, quelle del Nove, appunto. A riguardo mette le mani avanti: "Preparatevi al politicamente ...

