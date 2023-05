La Blu Basket si prende gara-3 e ribalta la serie | successo 72-81 a Rimini

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 maggio 2023) La Bluvince la terzadei quarti di finale al PalaFlaminio die siil vantaggio nella. Dopo unacondotta sin dalle primissime battute, i biancoblù resistono ai tentativi di rimonta di: 72-81 e computo totale sul 2-1 per la Gruppo Mascio, che domenica ha il match point in-4. Dopo il minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione dell’Emilia Romagna, il primo canestro della partita è una tripla di Tassinari. I lunghi di Treviglio mettono da subito i propri chili a servizio della causa sia in attacco che in difesa. Il quintetto di Finelli procede a velocità doppia: al 10? è 11-20 grazie al canestro di Bruttini. Il lungo toscano apre le danze anche nella seconda frazione e Sacchetti ne infila 5 in due ...