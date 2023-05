Un Osimhen in più - tornato ieri ad allenarsi per la prima volta in questa settimana - ma unin meno: il georgiano del Napoli questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo a Castel Volturno, Kvara è stato lontano dal resto del gruppo in seguito ad un ...Kvicha, esterno offensivo del Napoli, acontro l'Inter (LaPresse) - calciomercato.itInutile ribadire, però, che i neo eletti Campioni d'Italia vogliono continuare a migliorare ...FLOP: Ceccherini amalus. RISCHIATUTTO: per Pasalic può essere la volta buona! MILAN - ... Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen,. ...

Kvaratskhelia a rischio per Napoli-Inter: non si allena in gruppo Goal.com

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Kvaratskhelia a rischio contro l'Inter: c'è fiducia, oggi il test pre-partita. L'edizione odierna del quotidiano, ha comunicato ...Kvaratskhelia rischia di saltare la gara di domani contro l'inter. Apprensione per il georgiano, scrive La Gazzetta dello Sport ...