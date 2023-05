(Di sabato 20 maggio 2023) Un no secco che non spiana la strada: l'Ucraina rifiuta qualsiasidiche non escluda una perdita territoriale pero l'interruzione dei combattimenti fin dall'inizio. Lo ha ...

In conferenza stampa, il ministro degli Esteri diha detto che gli sforzi di mediazione dovrebbero 'portare al pieno ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina' e non dovrebbero '...... il governoil suo impegno contro ogni forma di discriminazione". Ma a quanto pare almeno ... e hanno pure liberato altri tre miliardi di dollari in sostegno militare a: le risorse erano ...A Hiroshima l'Europaa gran voce, ancora una volta, che la retorica della Russia è "... L'Ue, che ha già fornito aassistenza per oltre 70 miliardi di euro, proseguirà a sostenere il ...

Kiev ribadisce le sue condizioni per accettare una mediazione di pace: l’asticella resta alta Globalist.it

L'Ucraina rifiuta qualsiasi mediazione di pace che non escluda una perdita territoriale per Kiev o l'interruzione dei combattimenti fin dall'inizio.“Se non avessimo inviato armi all’Ucraina avremmo verosimilmente i russi a Kiev e il Paese in mano all’invasore ...